Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместное заявление по Карабаху

Президент Владимир Путин заявил о том, что Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместное заявление по Карабаху.

Президент сделал такое сообщение по итогам переговоров со своими армянским и азербайджанским коллегами, пишет РИА Новости. Кроме того, по данным издания, состоялись три сессии переговоров по Нагорному Карабаху.

Ранее Путин завершил переговоры с со своими азербайджанским и армянским коллегами Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.