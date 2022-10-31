31 Октября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместное заявление по Карабаху

Президент Владимир Путин заявил о том, что Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместное заявление по Карабаху.

Президент сделал такое сообщение по итогам переговоров со своими армянским и азербайджанским коллегами, пишет РИА Новости. Кроме того, по данным издания, состоялись три сессии переговоров по Нагорному Карабаху.

Ранее Путин завершил переговоры с со своими азербайджанским и армянским коллегами Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Теги: Россия, Армения, Азербайджан, Карабах



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