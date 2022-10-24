Путин может встретиться с Алиевым и Пашиняном в Сочи

Президент Владимир Путин, возможно, проведет на территории России встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам дипломатического источника "Ведомостей", подготовка встречи началась после выступления Путина на саммите СНГ в Астане 14 октября, где обсуждали территориальные споры Армении и Азербайджана. Другой источник издания отмечает, что такие переговоры могут пройти в последних числах октября, в качестве основных мест для их проведения рассматриваются Москва и Сочи.

"Скорее всего, выбор падет на Сочи", – говорит он.