31 Октября 2022
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Политика В России В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

Российские условия урегулирования карабахского конфликта приемлемы, - Пашинян

В Сочи начались большие переговоры с участием российского, армянского и азербайджанского лидеров. Сначала Владимир Путин встретится с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым один на один, а затем проведет трехстороннюю встречу. Темой переговоров является урегулирование карабахского конфликта и заключение договора между Арменией и Азербайджаном.

"Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо все-таки когда-то его завершать. Согласен с этим. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. Мы с вами должны сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперед", - сказал Путин, приветствуя премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Пашинян в свою очередь заявил, что по Карабаху для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений Армении и Азербайджана.

Он также сказал, что для Армении важен вывод азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе, что началу работ по делимитации должно предшествовать повышение безопасности на границе и что коммуникации на территории Армении должны находиться под полным контролем Еревана.

Теги: никол пашинян, владимир путин, переговоры, ильхам алиев, карабахский конфликт



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