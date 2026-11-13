Мужчина пострадал в результате ночной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону

В результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону ранен мужчина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Пострадавший госпитализирован, врачи оказывают ему всю необходимую помощь, добавил глава региона.

По его словам, всего минувшей ночью в Ростовской области уничтожено более 120 БПЛА в Ростове-на-Дону и 10 районах области.

В Октябрьском районе повреждены окна в 5-этажном доме. Пострадавших нет. Жители дома эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. Также произошло возгорание трех легковых автомобилей, сообщил Слюсарь.

Губернатор уточнил, что всего в Ростове повреждено пять многоквартирных домов. Возникло возгорание, которое полностью ликвидировано.

В Советском районе города повреждено производственное помещение. Возникло возгорание на площади 20 кв. метров. Пожар ликвидирован.

В Азовском районе в хуторе Колузаево в результате падения обломков БПЛА повреждены крыша, двери, остекление в пяти частных домах, в одном из них повреждена газовая труба. Экстренные службы направлены на место.

В Аксайском районе произошло возгорание складского помещения на площади 1 500 кв. м. Информация по пострадавшим уточняется.

Слюсарь добавил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.