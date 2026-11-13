В Тюменской области игра в шахматы закончилась смертельной дракой

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 46-летнему Андрею Лосыку, ранее судимому. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом Накануне.RU сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Согласно материалам дела, в ночь с 20 на 21 июня 2026 года Лосык, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире приятеля, нанёс множественные удары руками по лицу и туловищу знакомому. Причиной послужил конфликт, возникший во время игры в шахматы на почве личных неприязненных отношений.

Из показаний подсудимого следует, что после того как хозяин квартиры ушёл спать, Лосык и потерпевший продолжили распивать спиртное и сели за шахматную доску. В ходе ссоры знакомый начал толкать Лосыка, в ответ тот нанёс ему удары. Проснувшийся хозяин квартиры обнаружил пострадавшего лежащим на полу в луже крови и вызвал "скорую". Мужчину госпитализировали в ГБУЗ ТО "ОКБ №2" в тяжёлом состоянии, где 29 июня 2026 года он скончался от полученных травм.

При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, состоящего на учёте в "Областном наркологическом диспансере" и характеризующегося участковым отрицательно. Также было принято во внимание наличие на иждивении Лосыка малолетнего и несовершеннолетнего ребёнка. Наказание назначено с учётом частично присоединённого неотбытого срока по предыдущему приговору от 26 июня 2025 года.

Андрею Лосыку назначено 7 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск по делу не заявлен. Приговор в законную силу не вступил.