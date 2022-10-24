Бастрыкин распорядился проверить высказывания Красовского об украинских детях

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе столичного ГСУ Андрею Стрижову "представить доклад по ситуации" с высказываниями телеведущего Антона Красовского в эфире RT.

"В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений", - говорится в сообщении СКР.

Красовский в эфире RT призывал убивать украинских детей. Примечательно, что скандальные кадры были продемонстрированы в эфире еще 20 октября, а главред RT Маргарита Симоньян объявила о "приостановке сотрудничества" с Красовским только накануне. Сам он довольно сдержано извинился перед теми, кому его слова "показались дикими".

Пользователи соцсетей призвали не просто уволить Красовского, а проверить его слова на предмет уголовного преступления по статье 282 (разжигание вражды). Статья предполагает до шести лет лишения свободы.

Наказание может грозить и телеканалу RT, распространявшему контент.