Генпрокурора Краснова призвали проверить RT и Красовского

Депутат Гослумы Нина Останина обратилась к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову из-за призывов журналиста Антона Красовского убивать украинских детей

"В связи с неподобающими заявлениями журналиста Антона Красовского направила запрос на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой провести полную проверку высказываний пропагандиста", - написала в своем Telegram-канале Останина, которая просит проверить не только высказывание Красовского, но и весь телеканал RT, где он трудился.

Напомним, крупный скандал произошел с участием телеведущего Антона Красовского: его выгнали с государственного канала RT. 20 октября в эфир вышла беседа Красовского с писателем Сергеем Лукьяненко. Во время разговора Красовский призвал "топить" и "жечь" украинских детей. Писатель посчитал это перегибом, заявив, что детей просто следует "бить розгами". После того, как эпизод с этими высказываниями широко разошелся в сети, главред RT Маргарита Симоньян сообщила об увольнении Красовского.