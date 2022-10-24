Захарова назвала фейком свой "комментарий" по поводу Красовского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком видео, в котором она, якобы, поддерживает журналиста RT Антона Красовского. Она сообщила, что в разлетевшемся по Telegram-каналам отрывке из программы "Соловьев Live" ее старое интервью.

"По сети разгоняют фейк - якобы мой комментарий высказывания Красовского от 20 октября. Эти высказывания Красовского я не комментировала. Техника не новая: берут старое интервью, вырезают фрагмент и накладывают его на текущую ситуацию", - заявила Захарова в интервью изданию "Подъем". Она считает, что этим занимаются украинские ресурсы и иноагенты.

При этом Захарова не прокомментировала недавние высказывания Красовского, которого, как выяснилось, ранее защищала.