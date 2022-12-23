Слова Красовского об украинских детях проверит Центр "Э", - СМИ

МВД проверит на экстремизм слова журналиста Антона Красовского об убийствах украинских детей в эфире телеканала RT.

"Зарегистрировано заявление с просьбой проверить слова журналиста Антона Красовского на предмет экстремистской деятельности и разжигании межнациональной розни", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Проверку будет проводить Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Москве.

Напомним, крупный скандал произошел с участием телеведущего Антона Красовского: его выгнали с государственного канала RT. 20 октября в эфир вышла беседа журналиста с писателем Сергеем Лукьяненко. Во время разговора Красовский призвал "топить" и "жечь" украинских детей. Писатель посчитал это перегибом, заявив, что детей просто следует "бить розгами". После того, как эпизод с этими высказываниями широко разошелся в сети, главред RT Маргарита Симоньян сообщила об увольнении Красовского.

Ранее депутат Гослумы Нина Останина обратилась к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову из-за призывов журналиста. При этом Останина попросила проверить не только высказывание Красовского, но и весь телеканал RT, где он трудился.