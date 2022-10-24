26 Октября 2022
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Фото: t.me/piloramatrue / telegram-канал Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян выгнала с RT Антона Красовского за призывы убивать украинских детей

Крупный скандал с участием телеведущего Антона Красовского: его выгнали с государственного канала RT.

20 октября в эфир вышла беседа Красовского с писателем Сергеем Лукьяненко. Во время разговора Красовский призвал "топить и "жечь" украинских детей. Писатель посчитал это перегибом, заявив, что детей просто следует "бить розгами".

После того, как эпизод с этими высказываниями широко разошелся в сети, главред RT Маргарита Симоньян сообщила об увольнении Красовского.

"Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно, - написала Симоньян в Telegram. - Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей".

Она добавила: "На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы  мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять  подобную дичь. Недоумение, что тут скажешь. Детям Украины, как и детям Донбасса, и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным".

Лишь утром 24 октября Красовский и сам высказался по теме. "Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите", - написал уволенный телеведущий.

В сети призывают проверить высказывания Красовского по 282-й уголовной статье - о разжигании розни.

Теги: маргарита симоньян, антон красовский, rt, разжигание розни



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Развитие сюжета:

Ранее 24.10.2022 15:15 Мск Генпрокурора Краснова призвали проверить RT и Красовского
Ранее 24.10.2022 15:05 Мск Захарова назвала фейком свой "комментарий" по поводу Красовского
Ранее 24.10.2022 14:58 Мск Красовский назвал свои призывы убивать украинских детей "безвкусными"
Ранее 24.10.2022 10:37 Мск Бастрыкин распорядился проверить высказывания Красовского об украинских детях


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