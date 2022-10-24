Красовский назвал свои призывы убивать украинских детей "безвкусными"

Журналист Антон Красовский, отстраненный от работы на RT, написал уже второй пост с извинениями за свои призывы убивать украинских детей, прозвучавшие в эфире телеканала.

"Я благодарен многим моим товарищам за поддержку. Искренне благодарен. Спасибо вам. Это не отменяет того, что я действительно оскорбил и подставил многих своих товарищей. Свою компанию. Людей своих. Простите меня. Ну и главное: это просто было безвкусно. Я всегда пытался быть немного умнее себя самого. Но вот не вышло", - пишет журналист в своем Telegram-канале.

Его предыдущий пост с извинением для тех, "кому его высказывания показались дикими", набрал более 20 тыс. негативных реакций в виде эмоджи "какашка".

Среди тех, кто высказался в поддержку Красовского, оказалась заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина. "Красовский ценный кадр, просто ему надо было немножко отдохнуть", считает певица.

Напомним, ранее глава СКР поручил проверить высказывания Красовского.