20 Октября 2022
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Фото: rbc.ru

В Италии арестован сын губернатора Красноярского края по делу об уклонении от санкций

В Италии по запросу США арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс, сообщает Telegram-канал Baza. Александр Усс не стал отрицать информацию о задержании его сына, но назвал дело политическим.

По данным Минюста США, Усса задержали по делу об отмывании денег и уклонении от санкций. Сейчас Артем Усс ожидает решения итальянского суда по экстрадиции в США.

Вместе с Уссом США предъявили обвинения еще четверым гражданам РФ, а также нескольким европейским нефтетрейдерам, которые сотрудничали с россиянами, по информации Минюста США, в обход санкций.

Усс-старший заявил, что не согласен с позицией США. "Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", - написал он в своем Telegram-канале.

Теги: александр усс, уклонение от санкций, нефть, сша, арест, экстрадиция



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