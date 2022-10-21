Задержанный в Италии сын губернатора Усса отказался от экстрадиции в США

Задержанный в Италии по запросу США Артем Усс, сын губернатора Красноярского края, заявил судье об отказе от экстрадиции в Соединенные Штаты.

По данным ТАСС, защита Усса намерена обратиться в суд с запросом о переводе его под домашний арест.

Материалы из США по россиянину пока не поступили итальянским судебным властям. Запрос об экстрадиции должна сформулировать прокуратура. Рассматривать его будет апелляционный суд. Весь процесс может занять до полугода.

Как сообщалось, США подозревают Усса в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA на сотни миллионов долларов для потребителей в России и Китае.

По данным американского Минюста, россиянина задержали по делу об отмывании денег и уклонении от санкций. Вместе с Уссом США предъявили обвинения еще четверым гражданам РФ, а также нескольким европейским нефтетрейдерам, которые сотрудничали с россиянами в обход санкций.

Губернатор Красноярского края Александр Усс не стал отрицать информацию о задержании его сына, но назвал дело политическим.