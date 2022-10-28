28 Октября 2022
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Общество В России
Фото: rbc.ru

Уголовное дело в России может помочь вытащить Артема Усса из Италии, - адвокат

Возбужденное в России уголовное дело в отношении сына губернатора Красноярского края Артема Усса призвано вытащить его из Италии, заявил адвокат Владимир Жеребенков.

"Проще всего его вытаскивать из Италии через возбуждение уголовного дела. Тут уже на усмотрение суда, кому он будет экстрадирован - России или США. Судья будет смотреть, в какой стране Уссу предъявлено более тяжкое обвинение и доказана вина", - объяснил РИА Новости адвокат на правах эксперта.

При этом Жеребенков добавил, что настроен скептически. По его словам, так как дело, возбужденное в США, "политически ангажировано", то, скорее его, могут выдать американцам.

Сын Александра Усса обвиняется властями США в уклонении от санкций и отмывании денег. В Италии он задержан по представлению США, итальянский суд будет решать, выдать ли Усса в США. При этом на экстрадицию Усса-младшего может претендовать и Россия, объявившая его в розыск.

Вместе с Уссом США предъявили обвинения еще четверым гражданам РФ, а также нескольким европейским нефтетрейдерам, которые сотрудничали с россиянами в обход санкций.

Теги: артем усс, уголовное дело, италия



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