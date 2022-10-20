США подозревают сына красноярского губернатора в контрабанде венесуэльской нефти на сотни миллионов долларов

США подозревают сына красноярского губернатора Артема Усса в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA на сотни миллионов долларов для потребителей в России и Китае. Об этом говорится в обвинительном заключении, передает РИА Новости

Отмечается, что США будут требовать конфискации собственности фигурантов дела.

Напомним, сына губернатора Красноярского края задержали в Италии по запросу США. Сейчас Артем Усс ожидает решения итальянского суда по экстрадиции в Штаты.

По данным американского Минюста, россиянина задержали по делу об отмывании денег и уклонении от санкций. Вместе с Уссом США предъявили обвинения еще четверым гражданам РФ, а также нескольким европейским нефтетрейдерам, которые сотрудничали с россиянами в обход санкций.