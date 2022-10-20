16:33 мск.В Херсонской области на левый берег Днепра эвакуировали около 15 тыс. жителей
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16:18 мск.В Пермском крае дети мобилизованных будут посещать детские сады бесплатно
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16:01 мск.МИД РФ – о подавшей в отставку Лиз Трасс: "Такого позора премьера Британия ещё не знала"
15:59 мск.Новый год будет, но чуть скромнее: в Тюменской области еще один мэр сократит расходы на новогодние праздники
15:50 мск.Россияне сняли в сентябре со своих счетов в банках 458 миллиардов рублей
15:47 мск.На развитие свердловского туризма до 2027 года выделят около 800 млн рублей
15:38 мск.Трасс заявила, что подает в отставку
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15:19 мск.На ЕКАДе "Киа" врезалась в "Газель". Водитель погиб на месте
15:19 мск.Андрей Трубецкой сообщил о заключении концессии по строительству в Сургутском районе школы на 1100 мест
15:14 мск.Суд признал геноцидом действия нацистов в годы блокады Ленинграда
15:08 мск.В Екатеринбурге прокуратура проверяет шестиклассниц, избивших ровесницу у школы
15:04 мск.Минобороны Великобритании сообщило об инциденте с российским самолетом над Черным морем
14:56 мск.Руководитель ямальского благотворительного фонда занял место Корепанова в Тюменской облдуме
14:55 мск.США подозревают сына красноярского губернатора в контрабанде венесуэльской нефти на сотни миллионов долларов
14:36 мск.Бывший завод Renault может начать выпуск "Москвичей" уже в этом декабре – Собянин
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