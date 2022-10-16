Число пострадавших при обстреле в Белгородской области выросло до трех человек

Число пострадавших при обстреле в Белгороде выросло до трех человек. Все они члены одной семьи. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

"В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте. Встретился с семьей пострадавших мужчин. Обязательно заеду к ним. Встретился с жителями улицы. Есть незначительные повреждения домов, заборов и машин. На месте работают оперативные службы. Задача администрации города Белгорода - оценить ущерб, сделать замеры окон и начать восстановительные работы", - сообщил Гладков.

Напомним, сообщение об обстреле поступило сегодня. В городе сработала система ПВО.

Это не первый обстрел украинскими войсками нашей территории. 15 октября в результате обстрела пострадала нефтебаза, днем ранее после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт, на территории региона сработала система противовоздушной обороны, сообщалось о семи взрывах.

13 октября под обстрел попал жилой дом на улице Губкина. В итоге верхний этаж дома и два автомобиля были повреждены. Не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. ПВО срабатывало и 12 октября. А с 10 октября школьников региона перевели на удаленное обучение: в Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Система ПВО сработала, но кассеты "Точки-У" раскрылись и повредили один частный жилой дом, жители не пострадали, в Шебекино при обстреле погибла 74-летняя женщина, она получила обширные осколочные ранения.

СКР фиксируют все факты обстрелов Украины территории России.