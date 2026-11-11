Пожар в Уфе: шесть человек, в том числе четверо детей, госпитализированы

В Уфе загорелся многоквартирный дом № 19 на улице Блюхера. В больницу доставили шесть человек, среди них - четверо детей. Медики оказывают им помощь. Об этом сообщили в пресс‑службе главного управления МЧС по Республике Башкортостан, подробности также опубликовали в мессенджере "Макс".

Пожарные из газодымозащитной службы успели вывести из задымленных помещений 18 человек, в том числе четверых детей. Для эвакуации они использовали специальные спасательные приспособления. Еще 50 жильцов, среди которых было 10 детей, самостоятельно вышли на улицу до приезда спасателей. Сейчас специалисты выясняют, из‑за чего начался пожар.

Ранее в Екатеринбурге 8 ноября в 04:59 в квартире на четвертом этаже дома на улице Сулимова из‑за самовозгорания аккумулятора телефона начался пожар - огонь охватил 4 кв. м и повредил имущество.