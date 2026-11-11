В Свердловской области объявили беспилотную опасность и ввели ограничения в Кольцово

С утра 11 ноября в Свердловской области действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер и подтвердили в областном ГУ МЧС.

Как уточнил Паслер, в целях безопасности на Среднем Урале могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

"Сохраняйте спокойствие. Зайдите в укрытие. Держитесь дальше от окон", - призывают в МЧС.

По данным Росавиации, в екатеринбургском аэропорту Кольцово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как пояснили в ведомстве, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.