Неразорвавшаяся часть снаряда в Белгороде упала на спортивную площадку лицея

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале фото с последствиями падения ракеты на Белгород.

Чиновник заявил, что выехал в город из Москвы на машине и будет на месте к вечеру.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Белгород, работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина.

Также, по данным Гладкова, поступила информация, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32.

По данным местных властей, пока информации о погибших и пострадавших нет.

Жителей поврежденного дома в Белгороде расселят в гостиницу, заявил мэр города Антон Иванов. Сотрудники оперативных служб сейчас проводят поквартирный обход многоэтажки. Территория вокруг дома оцеплена. Рядом дежурит скорая.