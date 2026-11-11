17 автомобилей нетрезвых свердловчан отправили в зону проведения СВО

17 автомобилей, принадлежавших жителям Алапаевска, направлены в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

Транспорт передали свердловские полицейские совместно с представителями регионального управления Росимущества. Каждый из автомобилей был конфискован по решению суда, после того, как их владельцы повторно попадались на вождении в нетрезвом виде. Как отметили в областном ГИБДД, в регионе выявлено свыше 900 случаев, когда водитель садился за руль в пьяном состоянии.

В таких случаях порядок действий следующий: возбуждается уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, выносится решение об аресте, после чего следует конфискация транспорта, а когда решение вступает в законную силу, его передают в распоряжение государственных органов для дальнейшего использования в соответствии с законодательством.

"Отправка автомобилей бойцам – важный вклад в достижение целей СВО. Транспорт, ранее ставший орудием правонарушения, теперь послужит благородной цели", - отметил в Госавтоинспекции.

Перед отправкой на передовую каждый автомобиль прошел техническую подготовку и приведен в исправное состояние. Погрузку легковушек для передачи на нужды специальной военной операции обеспечили представители Росимущества.