Данил Бабин назначен директором ГАУ СО "Информационно-аналитический центр"

Новым директора ГАУ СО "Информационно-аналитический центр" стал Данил Бабин. О назначении распорядился департамент информационной политики Свердловской области. Как сообщают в региональном правительстве, к своим обязанностям он приступил сегодня.

ГАУ СО "Информационно-аналитический центр" занимается функционированием элементов электронного правительства, разработкой и сопровождением региональных информационных систем, а также предоставляет комплексную аналитическую поддержку для оценки эффективности государственной политики.

Данил Андреевич Бабин родился в Челябинске, получил высшее педагогическое образование, а в 2018 году подался в медиа. За это время он прошел путь от менеджера по продажам до коммерческого директора в редакциях региональных СМИ, включая "Комсомольскую правду - Екатеринбург", "Комсомольскую правду - Челябинск", "РБК-Тюмень" и агентство URA.RU.

В его обязанности входило стратегическое развитие медиапроектов и организация коммерческих продаж. Благодаря этому, он смог изучить структуру медиапотребления и получить практические навыки в управлении продуктами, монетизации цифровых сервисов и выстраивании эффективной работы с клиентами, добавили в департаменте информполитики.