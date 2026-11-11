В Приморье возобновлено авиасообщение с севером края

В Приморье полностью возобновлено авиасообщение с отдалёнными населенными пунктами.

Ранее полёты в северные районы региона временно останавливали из-за планового технического обслуживания взлётно-посадочных площадок. Такие работы идут каждый год и необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сейчас полосы допущены к полётам по ним самолётов.

На прошлой неделе расписание скорректировали снег с дождём, которые не позволяли обеспечить безопасное выполнение полётов. С 9 ноября авиарейсы в северные районы края выполняют по расписанию. При этом время вылетов и возможность выполнения рейсов по-прежнему зависят от фактических погодных условий, сообщает Минтранс Приморского края.