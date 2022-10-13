14 Октября 2022
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Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

В СКР расследуют факты обстрела Белгородской области

Сотрудники СК РФ зафиксируют и расследуют факты обстрелов Белгородской области и Донбасса со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"По предварительным данным, в результате обстрела ВФУ Кировского и Петровского районов Донецка, а также населенного пункта Ясиноватая погибли два мирных жителя, еще один получил ранения, также повреждения получила социальная инфраструктура. Кроме того, в результате обстрела территории Белгородской области повреждения получил таможенный пункт пропуска", - говорится в сообщении.

В СКР обещают установить обстоятельства произошедшего в рамках расследования уголовных дел.

Напомним, что сегодня ВСУ обстреляли Белгород. Под обстрел попал жилой дом на улице Губкина. В итоге верхний этаж дома и два автомобиля были повреждены. Не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. По данным местных властей, пока информации о погибших и пострадавших нет.

Жителей поврежденного дома в Белгороде расселят в гостиницу, заявил мэр города Антон Иванов.

Теги: СКР, обстрел, Донбасс, Белгород



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