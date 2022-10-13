Обломок ракеты попал в жилую многоэтажку в Белгороде

Часть ракеты упала на многоэтажный дом в Белгороде, об этом сообщают очевидцы.

Сегодня город вновь обстреливают со стороны Украины, работает ПВО.

По данным Baza, ЧП произошло на улице Губкина. Судя по фото, пострадали несколько верхних этажей дома.

Мэр Белгорода Антон Иванов подтвердил, что в Белгороде сработало ПВО, есть повреждения в жилом доме на улице Губкина. По словам градоначальника, на месте работают соответствующие службы.

Данных о пострадавших или погибших пока нет.