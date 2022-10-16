16 Октября 2022
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Фото: telegram-канал Настоящий Гладков / t.me/vvgladkov

Два человека ранены после обстрела Белгорода

В Белгороде очередной обстрел, ранены два человека. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

В городе работала ПВО.

"Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным есть двое раненых", - сообщил губернатор.

Это не первый обстрел украинскими войсками нашей территории. 15 октября в результате обстрела пострадала нефтебаза, днем ранее после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт, на территории региона сработала система противовоздушной обороны, сообщалось о семи взрывах.

13 октября под обстрел попал жилой дом на улице Губкина. В итоге верхний этаж дома и два автомобиля были повреждены. Не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. ПВО срабатывало и 12 октября. А с 10 октября школьников региона перевели на удаленное обучение: в Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Система ПВО сработала, но кассеты "Точки-У" раскрылись и повредили один частный жилой дом, жители не пострадали, в Шебекино при обстреле погибла 74-летняя женщина, она получила обширные осколочные ранения.

СКР фиксируют все факты обстрелов Украины территории России.

Теги: Белгород, обстрел, Гладков



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