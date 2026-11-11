15 Ноября 2026
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В деятельность ОПГ все больше вовлекают подростков. В числе "лидеров" по оргпреступности — Свердловская область

В прошлом году в России расследовали почти 51 тыс. преступлений, совершенных ОПГ, из которых половина были связаны с наркотиками. За восемь месяцев текущего года выявлено 33 тыс. таких преступлений, из которых лишь 6 тыс. связаны с оборотом наркотиков. Такие данные накануне привели в Генпрокуратуре.
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В 2025 году около 70% преступлений совершались с использованием ИT-технологий, в текущем году — около 58%. Количество участников ОПГ в 2025 году составило почти 16 тыс. человек (включая 521 подростка), за восемь месяцев этого года — почти 14 тыс. (из них 579 подростков). Эти данные не позволяют говорить о тенденции к снижению оргпреступности. А среди подростков наблюдается большой рост — 67% в годовом выражении.

В 2025 году глава СК РФ Александр Бастрыкин выразил серьезную обеспокоенность ростом этнической подростковой преступности. Количество особо тяжких преступлений, совершенных подростками-мигрантами, выросло на 82% к аналогичному периоду 2024 года.

Среди регионов-"лидеров" по числу расследованных преступлений ОПГ в 2025 году были самые населенные регионы страны: Москва, Красноярский край, Свердловская область, Челябинская область, Санкт-Петербург, Башкирия и Московская область. В этом году Средний Урал вышел уже на второе место после Москвы по количеству расследованных дел.

Экспертные исследования указывают, что для организаторов ОПГ характерны высокая социальная активность, коммуникабельность, уверенность в себе.

Теги: преступность, опг, подростки


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