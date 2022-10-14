Из центра в Елани вернули почти 700 мобилизованных

Из учебного центра для мобилизованных в Елани вернули сотни мужчин. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

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"Из Елани отправили около 700 мобилизованных. Обратно домой. Все больше обоснованных вопросов возникает к качеству работы военкоматов", - написал сегодня политик у себя в Telegram-канале.

По его данным, 400 человек вернули по медицинским показаниям, а еще 300 "завернули" по документам, как неправомерно мобилизованных.

"В итоге военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, отправку их обратно. То есть, выполняют работу военкомов. По идее, вся информация о том, кого можно мобилизовать, а кого нет, должна быть в военкоматах. Более того, рассказали, что, например, в Пермском крае в военкомате уточняют, есть ли жалобы на здоровье. Если есть – дают сутки, чтобы принести справки", – рассказал Максим Иванов.

Он добавил, что намерен разобраться в ситуации.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что в ходе мобилизации в Елани был допущен "большой перегруз". Из-за этого возникали "некоторые вопросы" по размещению мобилизованных.