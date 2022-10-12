Свердловский омбудсмен о мобилизации: Мы допустили большой перегруз Елани

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала ситуацию в учебном центре для мобилизованных в Елани.

Ранее мобилизованные жители Лысьвы (Пермский край) пожаловались на переполненный пункт сбора в Елани. Сообщалось, что мужчины ожидают своей очереди по несколько часов, спят на полу в обнимку с вещами и буквально занимают каждый метр здания. Позже пермский губернатор Дмитрий Махонин заявил, что данная проблема решена.

Как рассказала Татьяна Мерзлякова на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, завтра, 13 октября, она намерена лично посетить Елань.

"Можно по-разному относиться к тому, что происходит. Но, на мой взгляд, мы допустили большой перегруз Елани. В связи с этим были некоторые вопросы по размещению", - заявила свердловский омбудсмен.

Она добавила, что в 32-м военном городке после того, как всех мобилизованных зарегистрировали, все они были обеспечены спальными местами.

"Но до регистрации порой проходило три-пять часов. Не могу сказать, что это было каждый день, но в один из дней, действительно, ожидали. Но надо понимать, что когда заходишь на территорию, там стоит 28 больших автобусов, перед территорией – 12 и еще за КПП – 35 автобусов. Естественно, были ожидания", - добавила Мерзлякова.

Напомним, что после прибытия мобилизованных в учебном центре Елани были зафиксированы единичные случаи дезертирства.