В КПРФ потребовали от Куйвашева поддержать мобилизованных свердловчан

Сегодня депутаты Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с предложением срочно принять решение о дополнительных мерах поддержки мобилизованных и их семей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского обкома КПРФ, речь идет, в том числе, о единовременной выплате в 100 тысяч рублей. Кроме этого, в партии предлагают компенсировать расходы на оплату жилья и коммунальных услуг, обеспечить питанием на льготных условиях детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и компенсировать расходы на детей, осваивающих программы дошкольного обучения в организациях Свердловской области.

Соответствующий законопроект уже написан, КПРФ готова внести его на рассмотрение областного парламента совместно с депутатами других фракций. Учитывая социальную и политическую значимость вопроса, коммунисты предлагают обсудить документ с представителями правительства региона, прежде всего, в части экономического обоснования.

"В Свердловской области до сих пор не принято ни одного нормативно-правового акта о дополнительной поддержке мобилизованных. И это один из главных вопросов, с которым обращаются к депутатам КПРФ жители Среднего Урала", - отмечают в партии.

О реакции губернатора Куйвашева на предложение коммунистов неизвестно. Накануне.RU уже рассказывало, что большинство регионов УрФО помогают мужчинам, мобилизованным по указу президента России. Закупаются спальные мешки, формируются индивидуальные аптечки, выдается сухой паек, мобилизованные и их семьи получат выплаты и льготы. Но есть и исключение – и это как раз Свердловская область.

Напомним, что Евгений Куйвашев так и не озвучил свою позицию по специальной операции России на Украине.