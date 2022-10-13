В КПРФ потребовали от Куйвашева поддержать мобилизованных свердловчан

13 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В КПРФ потребовали от Куйвашева поддержать мобилизованных свердловчан

Сегодня депутаты Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с предложением срочно принять решение о дополнительных мерах поддержки мобилизованных и их семей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского обкома КПРФ, речь идет, в том числе, о единовременной выплате в 100 тысяч рублей. Кроме этого, в партии предлагают компенсировать расходы на оплату жилья и коммунальных услуг, обеспечить питанием на льготных условиях детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и компенсировать расходы на детей, осваивающих программы дошкольного обучения в организациях Свердловской области.

Соответствующий законопроект уже написан, КПРФ готова внести его на рассмотрение областного парламента совместно с депутатами других фракций. Учитывая социальную и политическую значимость вопроса, коммунисты предлагают обсудить документ с представителями правительства региона, прежде всего, в части экономического обоснования.

"В Свердловской области до сих пор не принято ни одного нормативно-правового акта о дополнительной поддержке мобилизованных. И это один из главных вопросов, с которым обращаются к депутатам КПРФ жители Среднего Урала", - отмечают в партии.

Евгений Куйвашев, задумался, думает, праймериз, Единая Россия, флаг(2019)|Фото: Накануне.RU

О реакции губернатора Куйвашева на предложение коммунистов неизвестно. Накануне.RU уже рассказывало, что большинство регионов УрФО помогают мужчинам, мобилизованным по указу президента России. Закупаются спальные мешки, формируются индивидуальные аптечки, выдается сухой паек, мобилизованные и их семьи получат выплаты и льготы. Но есть и исключение – и это как раз Свердловская область.

Напомним, что Евгений Куйвашев так и не озвучил свою позицию по специальной операции России на Украине.

Теги: Куйвашев, мобилизация, поддержка, КПРФ, законопроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети