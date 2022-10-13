13 Октября 2022
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Экономика За рубежом
Фото:Накануне.RU

"Транснефть" прокачивает нефть по "Дружбе" в плановом объеме - компания

"Транснефть" ведет прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" по территории Польши в плановом объеме, сообщил вице-президент компании Сергей Андронов.

Ранее оператор польского участка нефтепровода – компания PERN – сообщил, что нет признаков вмешательства третьих лиц, из-за которого могла возникнуть утечка, обнаруженная накануне.

С выводами польской стороны согласились и в России. Так, вице-премьер Александр Новак заявил, что утечка была связана с технической неисправностью.

Глава минэкономики немецкой федеральной земли Бранденбург (на ее территорию нефтепровод приходит со стороны Польши) Йорг Штайнбах заявил, что устранение утечки на "Дружбе" займет от двух до десяти дней.

Теги: транснефть, дружба, нефтепровод, польша, утечка



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