"Транснефть" прокачивает нефть по "Дружбе" в плановом объеме - компания

"Транснефть" ведет прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" по территории Польши в плановом объеме, сообщил вице-президент компании Сергей Андронов.

Ранее оператор польского участка нефтепровода – компания PERN – сообщил, что нет признаков вмешательства третьих лиц, из-за которого могла возникнуть утечка, обнаруженная накануне.

С выводами польской стороны согласились и в России. Так, вице-премьер Александр Новак заявил, что утечка была связана с технической неисправностью.

Глава минэкономики немецкой федеральной земли Бранденбург (на ее территорию нефтепровод приходит со стороны Польши) Йорг Штайнбах заявил, что устранение утечки на "Дружбе" займет от двух до десяти дней.