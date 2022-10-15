Польский оператор нефтепровода "Дружба", идущего в Германию, устранил повреждение, вызвавшее утечку

Польский оператор нефтепровода "Дружба", идущего в Германию, заявил, что он устранил повреждение, вызвавшее утечку, и что поток сырой нефти из России был полностью восстановлен.

Обе нитки нефтепровода "Дружба" работают в штатном режиме, транспортируя нефть, сообщает Associated Press.

Напомним, ранее оператор польского участка нефтепровода "Дружба" – компания PERN – сообщал об обнаружении во вторник вечером утечки на одной из ниток нефтяной трубы, по которой нефть транспортируется из России в Европу. По словам представителей PERN, вторая нитка нефтепровода и другие элементы инфраструктуры работают в обычном режиме. Позже компания "Транснефть" заявила о том, что ведет прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" по территории Польши в плановом объеме.