В Польше на нефтепроводе "Дружба" выявлена утечка - оператор

Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" – компания PERN – сообщил об обнаружении во вторник вечером утечки на одной из ниток нефтяной трубы, по которой нефть транспортируется из России в Европу.

В PERN заявили, что на данный момент причины утечки неизвестны. Она была обнаружена на участке трубы примерно в 70 километрах от города Плоцк в центральной Польше.

По словам представителей PERN, вторая нитка нефтепровода и другие элементы инфраструктуры работают в обычном режиме, передает Reuters.

О масштабах утечки пока не сообщается.