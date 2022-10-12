В Польше не считают, что утечка в трубопроводе "Дружба" была саботажем

Высокопоставленный чиновник министерства энергетической инфраструктуры Польши Бергер заявил, что нет оснований полагать, что утечка в трубопроводе "Дружба" была саботажем.

В министерстве считают, что утечка, вероятно, была вызвана случайным повреждением.

В свою очередь, представитель минклимата Польши сообщил, что причины случившегося на нефтепроводе "Дружба" изучаются. Он не комментирует возможность диверсии, передает РИА Новости.

Напомним, оператор польского участка нефтепровода "Дружба" – компания PERN – сообщил об обнаружении во вторник вечером утечки на одной из ниток нефтяной трубы, по которой нефть транспортируется из России в Европу.

По словам представителей PERN, вторая нитка нефтепровода и другие элементы инфраструктуры работают в обычном режиме.