11 Октября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Гостиницы Екатеринбурга с начала года оказались загружены на 60%

Сегодня, 11 октября, депутаты Екатеринбургской городской думы заслушали доклад о развитии рынка гостиничной недвижимости города за девять месяцев этого года. Также были озвучены планы на 2023 год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, докладчиком выступил председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев. Он рассказал, что по состоянию на 19 сентября 2022 года коэффициент загрузки номерного фонда гостиниц в столице Урала составляет 60%.

Всего в городе расположено 129 средств размещения на 11 тыс. 595 мест (5 тыс. 992 номера) и 55 хостелов на 1 тыс. 854 места (463 номера). До конца этого года планируется открытие еще одной гостиницы на 108 мест.

В планах на 2023 год – открытие гостиницы на 335 мест, развитие российских сервисов онлайн-бронирования и развитие внутреннего туризма. Кроме этого, ожидается увеличение загрузки гостиниц в рамках мероприятий, посвященных празднованию 300-летия Екатеринбурга.

Теги: гостиницы, бизнес, развитие, Екатеринбург



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