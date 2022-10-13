Уральский Театр эстрады отменил шоу перепетых песен Аллы Пугачевой

Уральский государственный Театр эстрады отменил шоу "Алла Tribute", состоящее из перепетых песен Аллы Пугачевой.

На концерте должны были прозвучать песни "Примадонны", исполненные уральскими артистами. Шоу планировалось на 14 и 15 октября. Однако, как сообщается на официальном сайте Театра эстрады, вместо него будет представлена программа "Песни любви".

Уточняется, что все билеты, приобретенные ранее, будут действительны. В театре принесли извинения за доставленные неудобства. Причины замены не называются.

Напомним, недавно Алла Пугачева обратилась к Минюсту РФ c просьбой признать ее иностранным агентом вслед за мужем Максимом Галкиным*. Известно, что сейчас артистка находится в Израиле, где "молится о мире на Святой земле".

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.