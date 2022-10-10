10 Октября 2022
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Общество За рубежом
Фото: скриншот с видео Игоря Гуляева

Алла Пугачева молится о мире на Святой земле

Народная артистка СССР Алла Пугачева находится в Израиле. Это следует из ее нового поста в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной судом РФ экстремистской и запрещенной в РФ).

Пугачева опубликовала фото с прогулки по ночному городу, поблагодарила поклонников за любовь и поддержку, "за умение отличать правду от лжи". Также артистка сообщила о своем местоположении: "Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива!!!".

Ранее Минюст РФ внес мужа Пугачевой Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Галкин неоднократно выступал с антивоенными высказываниями. В одном из постов Пугачева призвала ей следом за мужем выдать статус иноагента.

Теги: алла пугачева, святая земля, израиль



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