Алла Пугачева молится о мире на Святой земле

Народная артистка СССР Алла Пугачева находится в Израиле. Это следует из ее нового поста в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной судом РФ экстремистской и запрещенной в РФ).

Пугачева опубликовала фото с прогулки по ночному городу, поблагодарила поклонников за любовь и поддержку, "за умение отличать правду от лжи". Также артистка сообщила о своем местоположении: "Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива!!!".

Ранее Минюст РФ внес мужа Пугачевой Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Галкин неоднократно выступал с антивоенными высказываниями. В одном из постов Пугачева призвала ей следом за мужем выдать статус иноагента.