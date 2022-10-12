12 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Политика В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Госдуму внесут законопроект о жилье от государства мобилизованным

Подпавшим под частичную мобилизацию и добровольцам, получившим увечья и серьезные заболевания, предложено без очереди выдавать жилье от государства.

Соответствующий проект закона в ближайшее время планируют внести в Госдуму. Как предполагается, квартиры будут выдавать людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна.

Как отметили эксперты, не исключено, что для реализации инициативы потребуются механизмы государственно-частного партнерства, сообщают "Известия".

Теги: мобилизация, жилье, спецоперация



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