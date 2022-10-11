11 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Законопроект: от мобилизации могут освободить родственников погибших

Если один из членов семьи погиб на поле боя в рамках мобилизации, всех его близких родственников освободят от призыва.

Соответствующий проект закона в ближайшее время внесет в Госдуму группа депутатов во главе с лидером партии "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым. Также мобилизованным военнослужащим, потерявшим члена семьи, предоставят право досрочно уволиться с военной службы.

Как считают авторы инициативы, это поможет защитить страну от демографического кризиса. В других фракциях считают, что законопроект заслуживает внимательного изучения, сообщают "Известия".

Напомним, группа депутатов России во главе с сенаторами Андреем Турчаком и Николаем Журавлевым и депутатами Анатолием Аксаковым и Максимом Топилиным подготовила проект закона о предоставлении кредитных каникул собственникам малого и среднего бизнеса, призванным в рамках частичной мобилизации.

Теги: мобилизация, спецоперация



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