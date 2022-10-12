Предпринимателям решили продлить сроки на передачу дел после мобилизации

Депутаты Госдумы предложили предоставить индивидуальным предпринимателям и единственным учредителям и по совместительству гендиректорам компаний, подпавшим под мобилизацию, семь дней на передачу всех дел в своем бизнесе доверительному управляющему.

Об этом следует из поправок к закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Они внесены на рассмотрение Госдумы. Это на два дня больше срока, который рассматривался ранее. 10 октября глава кабмина РФ Михаил Мишустин объявлял, что предпринимателям дадут пять дней отсрочки на оформление доверенности на нового руководителя и передачу дел.

Судя по всему власти решили, что этого времени может оказаться недостаточно, а в неделю предприниматель вполне сможет уложиться. Также проект поправок устраняет правовую коллизию, из-за которой фактически бизнес и служба в армии оказывались несовместимыми видами деятельности. Согласно действующему закону "О статусе военнослужащих" военным запрещено заниматься предпринимательством. Законопроект это ограничение устраняет: призывники-бизнесмены в случае одобрения документа остальными членами Госдумы и Совета Федерации смогут "принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц", сообщают "Ведомости".