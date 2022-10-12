12 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект об освобождении от мобилизации родственников погибших

Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму проект закона, которым предлагается освобождать от частичной мобилизации россиян, чей близкий родственник, проходивший службу, погиб при исполнении.

Документ присутствует в электронной базе Думы. "Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, являющиеся близкими родственниками военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период мобилизации, совместно с ними проживавшие", — сказано в законопроекте.

Напомним, также мобилизованным военнослужащим, потерявшим члена семьи, предоставят право досрочно уволиться с военной службы.

Теги: Госдума, законопроект, мобилизация, спецоперация, армия



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