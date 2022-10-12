В Госдуму внесен законопроект об освобождении от мобилизации родственников погибших

Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму проект закона, которым предлагается освобождать от частичной мобилизации россиян, чей близкий родственник, проходивший службу, погиб при исполнении.

Документ присутствует в электронной базе Думы. "Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, являющиеся близкими родственниками военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период мобилизации, совместно с ними проживавшие", — сказано в законопроекте.

Напомним, также мобилизованным военнослужащим, потерявшим члена семьи, предоставят право досрочно уволиться с военной службы.