11 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили освободить мобилизованных владельцев МСП от платежей по кредитам

Группа депутатов России во главе с сенаторами Андреем Турчаком и Николаем Журавлевым и депутатами Анатолием Аксаковым и Максимом Топилиным подготовила проект закона о предоставлении кредитных каникул собственникам малого и среднего бизнеса, призванным в рамках частичной мобилизации.

Изменения предлагается внести в закон о Центральном банке и закон "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей".

В пояснительной записке к документу говорится, что деятельность обществ с ограниченной ответственностью, включенных в реестр МСП, единственный участник которых выполняет функции единоличного исполнительного органа и был призван в Вооруженные силы по мобилизации, фактически может оказаться заблокированной, сообщают "Ведомости".

Напомним, банки в России начали принимать заявки на кредитные каникулы по потребительским кредитам и ипотеке от мобилизованных граждан и членов их семей.

Теги: Госдума, предприятия, мобилизация



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Развитие сюжета:

Ранее 11.10.2022 02:01 Мск Законопроект: от мобилизации могут освободить родственников погибших


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