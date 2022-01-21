В Югре в больнице избили журналистов, снимающих репортаж о смерти медиков в Сургуте

В Сургуте на журналистку "Новой газеты" Изольду Дробину напал заместитель главврача травматологической больницы Андрей Матвеев. Неприятный инцидент произошел во время съемок репортажа о смертях медперсонала этого медучреждения.

Во время потасовки пострадала техника, врач ударил журналистку по лицу. Пострадавшие написали заявление в полицию.

По данным телеканала "Мегаполис", депздрав, комментируя произошедшее, обвинил журналистов в том, что они вели съемку несанкционированно, без предварительного согласования с администрацией лечебного заведения.

"Воспользовавшись общедоступным входом через травмпункт для взрослых, граждане самостоятельно проникли на территорию стационара, где в настоящее действуют особые карантинные ограничения. Таким образом, они нарушили санитарно-эпидемиологический внутрибольничный режим. У входа в отделение анестезиологии и реанимации - объект особого санитарного режима - присутствие посторонних без сопровождения медицинского работника заметил заместитель главного врача по нейрохирургической помощи Андрей Матвеев. Его многократные просьбы покинуть помещение представители прессы игнорировали и вели себя провокационно, в то числе, проводя несогласованную съемку режимного объекта и не дававших согласие на съемку сотрудников", - говорится в сообщении ведомства.

В департаменте здравоохранения заявили о проведении внутренней проверки обстоятельств произошедшего.

Сама Изольда Дробина утверждает, что депздрав распространяет недостоверную информацию о том, что инцидент произошел из-за того, что они якобы вели несанкционированную съемку на режимном объекте, а Матвеев попросил их покинуть помещение, но они в ответ якобы начали его провоцировать, отказываясь подчиняться.

"На самом деле врачу мы представились в больнице сразу. Спросили, может ли он давать комментарии, он спросил, кто мы и откуда. Когда мы ответили, что являемся журналистами, и назвали издание, он просто молча ушел. Затем нам сказали, что выйдет медсестра, которая, возможно, даст комментарий. Мы приготовились к съемке, стояли у лифта, в отделение не заходили, даже дверь не открывали туда. Через минуты три - четыре, Матвеев буквально вылетел из отделения, в которое мы даже не пытались зайти, и начал бить Ардена, угрожать, что разобьет ему камеру. Арден закрывал камеру курткой и руками, но Матвеев вцепился в камеру и пытался ее вырвать, попутно нанося удары по телу Ардену. Он его повалил на пол и продолжил бить. Я попыталась его руку удержать, чтобы дать Ардену возможность встать, но Матвеев меня ударил в левую скулу. Я достала телефон лишь для того, чтобы попытаться снять его противоправные действия, на что он начал его вырывать, пытаясь разжать мне пальцы, но не смог. В итоге нам удалось спиной зайти в лифт и уехать вниз. Техника оказалась повреждена. Сейчас сидим в СК, даем показания", — рассказала Дробина "Вечерним ведомостям"