В Сургуте медсестра покончила с собой после травли со стороны начальства

Медсестра-анестезиолог из Сургута 41-летняя Аяжан Ташмагамбетова покончила с собой, не выдержав травли со стороны коллег и начальства. Об это сообщает канал "Mash" со ссылкой на супруга почившей Радика Ташмагамбетова.

По его словам, в сургутской клинической травматологии, где работала его супруга, также работала старшая медсестра Ольга Матвейчук, которая якобы изводила подчиненных. Так мужчина утверждает, что начальница не допускала сотрудников к ковидным выплатам, мешала повышению зарплат, сыпала оскорблениями и публично унижала. Аяжан не выдержала издевательств и решила пожаловаться в трудовую комиссию, однако после этого ситуация только усугубилась.

"Матвийчук ей грозила, что она никуда не устроиться больше. Она в местную кардио устраивалась и ей там сказали: "Нам звонили с травматологии, сказали что вы не надежный сотрудник". Тех кто не выдерживал, таких много - они увольнялись. Текучка в травматологии просто огромная. Именно отношение - скотское отношение. Ее Гитлером там называют", - рассказал вдовец.

Он также рассказал, что супруга в последнее время винила себя, что семья осталась с тремя кредитами и без средств, однако мужчина всячески поддерживал жену, говоря, что "выкарабкаются". При этом мужчине "намекнули", что в инциденте задействованы только "заинтересованные лица"- "все с руки кормятся у администрации", а позже удалили сообщения, где писали, что семья ничего не добьется, поскольку "гонят на очень важных людей".

Последней каплей перед увольнением стали издевки от коллег, которые подшучивали над женщиной за ее смелость. После заявления по собственному оставалось отработать еще две недели, однако одной медсестре хватило, чтобы окончательно решиться на страшный поступок.

"Долгое время жаловалась, что ее притесняют унижают на работе. Каким-то образом на работе узнали, кто написал, кто зачинщик этого всего. Узнали, что это моя супруга и начались гонения. Она отработала только неделю и не выдержала. До этого мне говорила" "Радик, я не хочу выходить на работу". Я говорил, что вариантов нет, надо отработать две недели по законодательству. И 21 числа с утра мы поехали отвозить дочку в детсад, отвезли, супруга меня отвезла на работу. Мы договорились, что она на заберет меня вечером, и она поехала на работу. Как в последствии выяснилось, она не поехала на работу. Ее настолько там загнобили, унизили, что она покончила жизнь самоубийством", - рассказал.

Радик Ташмагамбетов обратился в полицию, следователи возбудили дело о доведении до самоубийства.