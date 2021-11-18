В Сургуте медсестра покончила с собой после травли со стороны начальства

18 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
медик, маски, ковид, фонд святой екатерины (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

В Сургуте медсестра покончила с собой после травли со стороны начальства

Медсестра-анестезиолог из Сургута 41-летняя Аяжан Ташмагамбетова покончила с собой, не выдержав травли со стороны коллег и начальства. Об это сообщает канал "Mash" со ссылкой на супруга почившей Радика Ташмагамбетова.

По его словам, в сургутской клинической травматологии, где работала его супруга, также работала старшая медсестра Ольга Матвейчук, которая якобы изводила подчиненных. Так мужчина утверждает, что начальница не допускала сотрудников к ковидным выплатам, мешала повышению зарплат, сыпала оскорблениями и публично унижала. Аяжан не выдержала издевательств и решила пожаловаться в трудовую комиссию, однако после этого ситуация только усугубилась.

"Матвийчук ей грозила, что она никуда не устроиться больше. Она в местную кардио устраивалась и ей там сказали: "Нам звонили с травматологии, сказали что вы не надежный сотрудник". Тех кто не выдерживал, таких много - они увольнялись. Текучка в травматологии просто огромная. Именно отношение - скотское отношение. Ее Гитлером там называют", - рассказал вдовец.

Он также рассказал, что супруга в последнее время винила себя, что семья осталась с тремя кредитами и без средств, однако мужчина всячески поддерживал жену, говоря, что "выкарабкаются". При этом мужчине "намекнули", что в инциденте задействованы только "заинтересованные лица"- "все с руки кормятся у администрации", а позже удалили сообщения, где писали, что семья ничего не добьется, поскольку "гонят на очень важных людей".

Последней каплей перед увольнением стали издевки от коллег, которые подшучивали над женщиной за ее смелость. После заявления по собственному оставалось отработать еще две недели, однако одной медсестре хватило, чтобы окончательно решиться на страшный поступок.

"Долгое время жаловалась, что ее притесняют унижают на работе. Каким-то образом на работе узнали, кто написал, кто зачинщик этого всего. Узнали, что это моя супруга и начались гонения. Она отработала только неделю и не выдержала. До этого мне говорила" "Радик, я не хочу выходить на работу". Я говорил, что вариантов нет, надо отработать две недели по законодательству. И 21 числа с утра мы поехали отвозить дочку в детсад, отвезли, супруга меня отвезла на работу. Мы договорились, что она на заберет меня вечером, и она поехала на работу. Как в последствии выяснилось, она не поехала на работу. Ее настолько там загнобили, унизили, что она покончила жизнь самоубийством", - рассказал.

 Радик Ташмагамбетов обратился в полицию, следователи возбудили дело о доведении до самоубийства.



Теги: Сургут, травля, самоубийство, медсестра, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 1088

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети