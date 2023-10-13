Суд оправдал Ольгу Матвийчук по делу о доведении до самоубийства медсестры сургутского травмцентра

13 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд оправдал Ольгу Матвийчук по делу о доведении до самоубийства медсестры сургутского травмцентра

Сургутский городской суд оправдал старшую медсестру сургутского травмцентра Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства медсестры Аяжан Ташмагамбетовой, передает корреспондент Накануне.RU.

Обвинение просило для Матвийчук три года колонии и запрет работы на руководящих должностях. В итоге суд не нашел состава преступления.

Матвийчук должны реабилитировать в правах, меру пресечения отменить. Предсмертную записку и личный блокнот Ташмагамбетовой суд постановил уничтожить.

Приговор вступит в законную силу через 10 дней. Будет ли супруг погибшей медсестры обжаловать приговор - неизвестно.

Отметим, что судебный процесс длился почти год. Само дело вызвало общественный резонанс и вышло на федеральный уровень.

Теги: суд, уголовное дело, доведение до самоубийства, медсестра, травматологическая больница


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.02.2023 15:17 Мск Сотрудники сургутского травмцентра вступились за старшую медсестру, обвиняемую в доведении до самоубийства
Ранее 20.02.2023 16:20 Мск Муж погибшей в Сургуте медсестры травмцентра заявил, что его жене угрожали
Ранее 11.01.2023 15:30 Мск В Сургуте состоялось первое заседание по делу о доведении до суицида медсестры в травмцентре
Ранее 29.12.2022 13:28 Мск В Сургуте назначено заседание по делу о доведении до самоубийства медсестры
Ранее 02.12.2022 12:14 Мск В Сургуте старшую медсестру травматологической больницы обвиняют в доведении до самоубийства подчиненной
Ранее 20.09.2022 10:12 Мск Следком опроверг "снятие" с самолета возможного виновника смерти двух медсестер
Ранее 19.09.2022 21:19 Мск Из Сургута не выпустили возможного виновника смерти двух медсестер
Ранее 21.01.2022 21:51 Мск Полиция проводит проверку по факту нападения на журналистов в больнице Сургута
Ранее 21.01.2022 21:24 Мск Депутат Госдумы направит запросы в Генпрокуратуру и СКР из-за нападения на журналистов в Сургуте
Ранее 21.01.2022 20:15 Мск В Югре в больнице избили журналистов, снимающих репортаж о смерти медиков в Сургуте
Ранее 20.01.2022 10:15 Мск Главу СПЧ призвали проверить смерти медиков в Сургуте
Ранее 18.11.2021 20:24 Мск В Сургуте медсестра найдена мертвой после травли со стороны начальства

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети