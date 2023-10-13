Суд оправдал Ольгу Матвийчук по делу о доведении до самоубийства медсестры сургутского травмцентра

Сургутский городской суд оправдал старшую медсестру сургутского травмцентра Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства медсестры Аяжан Ташмагамбетовой, передает корреспондент Накануне.RU.

Обвинение просило для Матвийчук три года колонии и запрет работы на руководящих должностях. В итоге суд не нашел состава преступления.

Матвийчук должны реабилитировать в правах, меру пресечения отменить. Предсмертную записку и личный блокнот Ташмагамбетовой суд постановил уничтожить.

Приговор вступит в законную силу через 10 дней. Будет ли супруг погибшей медсестры обжаловать приговор - неизвестно.

Отметим, что судебный процесс длился почти год. Само дело вызвало общественный резонанс и вышло на федеральный уровень.