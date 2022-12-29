29 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

В Сургуте назначено заседание по делу о доведении до самоубийства медсестры

Назначена дата судебного заседания по громкому уголовному делу в отношении старшей медицинской сестры Сургутской клинической травматологической больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание состоится 11 января 2023 года.

Напомним, сотрудницу травматологической больницы обвиняют в доведении до самоубийства медсестры этой же больницы.

Как сообщали ранее в региональном управлении СКР, по версии следствия, обвиняемая, путем систематического унижения, угроз, создания препятствий ведению нормальной трудовой деятельности, несоблюдения режима труда и отдыха привела к депрессивному состоянию медицинской сестры отделения анестезиологии и реанимации Сургутской клинической травматологической больницы. Под психологическим давлением потерпевшая приняла решение свести счеты с жизнью и 21 октября 2021 года она скончалась в своей квартире.

Теги: суд, уголовное дело, доведение до самоубийства, медсестра, травматологическая больница



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