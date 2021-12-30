Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от "омикрона"

Ученые выяснили, что уровень смертности пациентов, зараженных штаммом "Омикрон" коронавируса, оказался на 75% меньше по сравнению с зараженными другими разновидностями вируса. Об этом говорится в результатах исследований Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и ученых из Университета Претории, сообщает The Telegraph.

Специалисты наблюдали за зараженными "омикроном" в городе Тшване, провинция Гаутенг, где впервые выявили штамм.

Ученые выяснили, что от этой разновидности коронавируса умерли порядка 4,5% госпитализированных. При этом в предыдущие волны COVID-19 этот показатель составлял около 21,3%, пишет Regnum.

Ранее исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что люди, заразившиеся штаммом коронавируса "Омикрон", на 40-45% реже нуждаются в госпитализации, чем заразившиеся штаммом "Дельта". Риск обращения к врачу при "омикроне" на 20-25% ниже.

"Омикрон"-штамм коронавируса на 70-80% менее опасен, чем вариант "дельта", сообщали в Африканских Центрах по контролю и профилактике заболеваний.