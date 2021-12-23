23 Декабря 2021
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Общество За рубежом
Фото омикрон-штамма коронавируса (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

В Британии выявили, что риск госпитализации с "омикроном" на 45% ниже, чем с "дельтой"

Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что люди, заразившиеся штаммом коронавируса "Омикрон", на 40-45% реже нуждаются в госпитализации, чем заразившиеся штаммом "Дельта", пишет The Guardian.
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Были изучены данные о госпитализации среди всех случаев коронавируса, подтвержденных в Англии в период с 1 по 14 декабря, в том числе 56 тысяч случаев "омикрона" и 269 тысяч случаев "дельты". И установлено, что риск обращения к врачу при "омикроне" на 20-25% ниже, а риск госпитализации меньше на 40-45%. Для невакцинированных риск оказался ниже примерно на 10%. Также интересно, что у переболевших примерно в два раза ниже риск госпитализации с "омикроном" по сравнению с первой инфекцией.

Отдельный анализ в Шотландии указал на еще большее снижение риска госпитализации - до 70%. Правда, там есть вопросы к количеству изученных случаев и возрастной структуре.

Однако профессор Нил Фергюсон заявил, что против "омикрона" вакцины менее эффективны, а потому оба фактора компенсируются и в результате мало что меняется. И Британия столкнется с дальнейшим ростом заболевших, если "омикрон" продолжит распространяться так же быстро, как в последние недели.

Национальный директор по случаям ковида в области общественного здравоохранения Шотландии Джим МакМенамин тоже нагоняет страху.

"Нельзя недооценивать потенциально серьезное воздействие "омикрона" на население. И меньшая доля из гораздо большего числа случаев может означать значительное число людей, которые могут столкнуться с тяжелыми инфекциями, которые могут привести к потенциальной госпитализации”, - сказал он.

В Британии вчера был установлен новый рекорд числа случаев ковида - 106 тысяч. Власти пока не решаются вводить дополнительные запреты. Либеральный демократ Дейзи Купер обвинила премьер-министра в бездействии. "Борис Джонсон в очередной раз скрестил пальцы, закрыл глаза и надеялся на лучшее", - сказала она.

В стране вакцинировано 76% населения, а ситуация даже хуже прошлогодней. При этом, как и в других странах Европы, ковидная смертность официально низкая, а общая смертность превышает прошлогоднюю и тем более среднюю в доковидные годы. Рост по отношению к фоновой смертности - около 15% и наблюдается уже несколько месяцев. Но вакцинация по-прежнему выдается как единственная и эффективная мера.

Теги: ковид, омикрон, госпитализация



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