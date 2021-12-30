Банк России: экономика РФ приближается к состоянию "перегрева"

Экономика России находится на пределе своих потенциальных возможностей и близка к состоянию "перегрева".

Как сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов, об этом свидетельствует ситуация на рынке труда. "Скорее всего, мы уже находимся выше траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это как раз ключевое ограничение долгосрочного роста", — сказал он.

По словам Тремасова, дальнейший рост экономики можно обеспечить, прежде всего, за счет повышения производительности. "…Экономика вряд ли сможет развиваться высокими темпами в долгосрочном периоде", — сказал представитель регулятора, пишут "Ведомости".

Рынок труда в России продолжает оказывать умеренное давление на инфляцию, сообщал Центральный банк.

"Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, в том числе из-за сохраняющихся ограничений на приток иностранной рабочей силы", — говорится в сообщении регулятора, посвященном изменению ключевой ставки.