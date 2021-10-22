Безработица в России находится вблизи исторического минимума - ЦБ

Рынок труда в России продолжает оказывать умеренное давление на инфляцию, сообщает Центральный банк.

"Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, в том числе из-за сохраняющихся ограничений на приток иностранной рабочей силы", - говорится в сообщении регулятора, посвященном изменению ключевой ставки.

"Уровень безработицы находится вблизи исторических минимумов, а число вакансий — на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда", - считают в ЦБ.