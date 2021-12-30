Минэкономразвития: cтройка и уборка кукурузы с гречкой разогнали экономический рост

Рост объемов строительства жилья в России и сбор урожая — одни из факторов, которые привели к увеличению ВВП страны в ноябре на 5,2% в годовом выражении.

Как говорится в отчете Минэкономразвития, к росту объемов строительства привела поддержка ипотечного кредитования и устойчивые инвестиции в эту сферу экономики, сельское хозяйство показало рост в ноябре вследствие смещения сезона сбора урожая из-за погодных условий, сообщает РБК.

Тем временем, в Банке России считают, что экономика находится на пределе своих потенциальных возможностей и близка к состоянию "перегрева". Как сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов, об этом свидетельствует ситуация на рынке труда.